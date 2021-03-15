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В Великобритании осенью ждут новую волну коронавируса

15.03.2021 / 14:12
Очередной всплеск распространения COVID-19 можно ожидать осенью 2021 года, заявил глава британского Национального управления по статистике (ONS) Иэн Даймонд.

"У меня нет сомнений, что осенью мы увидим новую волну инфекций", - сказал он в эфире BBC.

При этом Даймонд отметил, что для прогнозирования последствий этой очередной волны нужно понять, насколько эффективно вакцины защитят население от COVID-19.

"Мы должны признать, что речь идет о вирусе, который никуда не уйдет", - добавил он.

Великобритания в последний месяц проводит масштабную кампанию по вакцинации населения от COVID-19. По темпам она идет быстрее, чем ЕС.

Источник

коронавирус, Великобритания
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