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Власти США месяц пыталась установить контакт с КНДР – Reuters

15.03.2021 / 12:50
Администрация президента США Джо Байдена с середины февраля пытается "через различные каналы" связаться с представителями Северной Кореи, но пока ответа нет.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Белого дома

Прямая речь: "На сегодняшний день мы не получили ответа из Пхеньяна".

Издание отмечает, что администрация Байдена еще проявляла осторожность в публичном описании своего отношения к Северной Корее, заявляя, что проводит всеобъемлющий обзор политики после беспрецедентной взаимодействия экс президента Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Усилия Трампа не смогли убедить Северную Корею отказаться от ядерного оружия".

Источник

США, КНДР
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