Власти США месяц пыталась установить контакт с КНДР – Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Белого дома

Прямая речь: "На сегодняшний день мы не получили ответа из Пхеньяна".

Издание отмечает, что администрация Байдена еще проявляла осторожность в публичном описании своего отношения к Северной Корее, заявляя, что проводит всеобъемлющий обзор политики после беспрецедентной взаимодействия экс президента Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Усилия Трампа не смогли убедить Северную Корею отказаться от ядерного оружия".

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