Британия первой в мире начнет вакцинацию от коронавируса

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Британский регулятор MHRA заявил, что вакцина, которая обеспечивает до 95% защиты от COVID-19, безопасна для использования уже со следующей недели.

Иммунизация может начаться в течение нескольких дней для людей из групп с высоким приоритетом.

Великобритания уже заказала 40 млн доз вакцины - достаточно, чтобы вакцинировать 20 млн человек, по две инъекции каждому.

В ближайшее время должно быть доступно около 10 млн доз, а первые дозы поступят в Британию в ближайшие дни.

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок написал в своем Твиттере: "Помощь уже в пути. Национальная служба здоровья готова начать вакцинацию в начале следующей недели".

Хотя вакцинация вот-вот начнется, люди все равно должны сохранять бдительность и следовать правилам, чтобы остановить распространение коронавируса, отмечают эксперты.

Накануне сообщалось, что европейский регулятор может утвердить вакцину против коронавируса, разработанную производителями Pfizer и BioNTech, в течение четырех недель.

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