Путин и Лукашенко поделились друг с другом тревогами касательно Беларуси

Тот заявил, что он точно знает цели "врагов".

Об этом сообщил телеграмм-канал "Пул первого" со ссылкой на саммит Организации Договора о коллективной безопасности, который проходит в режиме видеосвязи

Прямая речь Путина: "Ситуация, с которой столкнулась Беларусь, вызывает у нас обеспокоенности. Беспокоит действительно вмешательство извне, финансовая подпитка, информационное сопровождение, политическая поддержка и та далее".

Лукашенко назвал происходящее "обычным мятежом" и назвал три цели так называемых зарубежных кураторов белорусского протеста – возвращение Польше земель на территории Беларуси как исторических, создание для этого военной группировки НАТО, а также создание "санитарного пояса" между Евросоюзом и Россией.

В ОДКБ входят: Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Киргизстан и Таджикистан.

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