Во Франции коронавирус унес жизни уже более 40 тысяч человек

Об этом свидетельствует актуальная статистика Национального агентства общественного здоровья.

По состоянию на 7 ноября, с начала эпидемии в марте, количество зафиксированных летальных случаев от COVID-19 достигло 40 169, включая 306 умерших за предыдущие сутки.

Всего с начала эпидемии в стране зафиксировали 1748705 инфицирований коронавирусом.

В течение предыдущей недели более 20 тыс. пациентов были госпитализированы, в том числе 3 тыс. находятся в реанимации.

Из-за сбоя системы ежесуточного подсчета инфицирования Национальное агентство общественного здоровья не обнародовало актуальную статистику по количеству новых случаев за предыдущие 24 часа.

Как сообщалось, с 30 октября и по меньшей мере до 1 декабря во Франции возобновлен ​​режим общенационального карантина.

Закрыты рестораны, бары, кафе, спортивные залы, парикмахерские, другие учреждения, которые не имеют критического значения для жизни людей. Это же касается и большинства торговых заведений за исключением продовольственных маркетов и магазинов.

Введены ограничения и запреты на публичные собрания.

В условиях карантина продолжают работу детские сады и школьные учебные заведения.

Оставить дом можно при крайней необходимости. С каждым оставлением помещения нужно заполнять в печатном формате или генерировать онлайн специальный документ с указанием персональных данных, домашнего адреса, времени выхода и причин.

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