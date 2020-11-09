Португалия вводит комендантский час из-за COVID-19

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Мы не можем сомневаться в том, что необходимо сделать все, чтобы сдержать пандемию. Если мы этого не сделаем, мы будем вынуждены принимать все больше ограничительных мероприятий в декабре", - заявил глава правительства Португалии Антонио Коста в воскресенье.

Комендантский час, который будет введен с 23 часов вечера до 5 часов утра, вступит в силу в 121 из 308 муниципалитетов страны, в частности Лиссабоне и Порту, а вся страна будет жить в условиях чрезвычайного положения в течение 15 дней.

Жители 121 муниципалитета, где живет около 70% населения не смогут оставлять собственные дома с 01:00 до 5 часов утра в следующие два уикэнда.

Некоторые торговые заведения будут закрыты в это время, но ресторанам будет разрешено работать на вынос.

В Португалии с населением более 10 миллионов человек зарегистрировано сравнительно небольшое количество случаев COVID-19 - 173540 и 2848 смертей, но в субботу в стране зафиксировали 6640 случаев, что является самым высоким ежедневным показателем с начала пандемии.

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