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Португалия вводит комендантский час из-за COVID-19

09.11.2020 / 17:23
Правительство Португалии с 9 ноября ввела ночной комендантский час в 121 муниципалитете, чтобы сдержать распространение коронавируса, поскольку количество случаев достигло рекордного уровня.

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Мы не можем сомневаться в том, что необходимо сделать все, чтобы сдержать пандемию. Если мы этого не сделаем, мы будем вынуждены принимать все больше ограничительных мероприятий в декабре", - заявил глава правительства Португалии Антонио Коста в воскресенье.

Комендантский час, который будет введен с 23 часов вечера до 5 часов утра, вступит в силу в 121 из 308 муниципалитетов страны, в частности Лиссабоне и Порту, а вся страна будет жить в условиях чрезвычайного положения в течение 15 дней.

Жители 121 муниципалитета, где живет около 70% населения не смогут оставлять собственные дома с 01:00 до 5 часов утра в следующие два уикэнда.

Некоторые торговые заведения будут закрыты в это время, но ресторанам будет разрешено работать на вынос.

В Португалии с населением более 10 миллионов человек зарегистрировано сравнительно небольшое количество случаев COVID-19 - 173540 и 2848 смертей, но в субботу в стране зафиксировали 6640 случаев, что является самым высоким ежедневным показателем с начала пандемии.

Источник

комендантский час, Португалия, COVID-19
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