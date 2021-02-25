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Виктор Медведчук: Журналисты запрещенных телеканалов «112 Украина», Zik, NewsOne не сдались, и я желаю им успеха

25.02.2021 / 18:04
Коллективы незаконно запрещенных в Украине телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne не намерены сворачивать свою профессиональную деятельность. Очевидно таким образом ‒ решившись на создание независимого медиахолдинга ‒ творческие коллективы заявили о своем намерении и дальше освещать события в стране, рассказывать правду, обеспечивать зрителям доступ к полной и объективной информации.

Такое мнение в эфире канала «Россия-24» высказал народный депутат, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, комментируя по просьбе ведущего информацию о создании украинскими журналистами медиахолдинга «Новости».

«…Их фактически вышвырнули на улицу. А это около 1500 человек, из них более 660 журналистов и технических работников трех каналов. Видимо, от отчаяния журналисты пошли по пути создания именно медиахолдинга, создания телевизионного канала… Вещание они не прекращали. Вещали в YouTube, на других интернет-ресурсах, и делали это достаточно критически, продолжая ту политику, которая сложилась в последние годы и которая была характерна для вещания на этих каналах», ‒ отметил Медведчук.

При этом председатель Политсовета ОПЗЖ пожелал удачи творческому коллективу создаваемого медиахолдинга и выразил уверенность в высоком профессионализме его сотрудников.

«Я лично хочу пожелать журналистам успеха, если они пойдут по одному или другому пути, чтобы поддержать отстаивание правды, справедливости, освещать ту реальную ситуацию, которая складывается в Украине. Освещать, как сегодня относятся к правам человека, к его базовым потребностям. Проблемы роста жилищно-коммунальных тарифов, роста цен, падение производства, сокращение рабочих мест и многие другие беды, которые и привели к глубокому социально-экономическому кризису и которые не должны замалчиваться», ‒ заявил Виктор Медведчук.

телеканалы, Медведчук
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