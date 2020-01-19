Войти | Зарегистрироваться
15:40

вторник,
19 января
Онлайн
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Жизнь
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Зеленский о вакцинации от COVID: это вызов для всего мира

19.01.2021 / 14:22
Президент Украины Владимир Зеленский считает кампанию по вакцинации от COVID вызовом для всего мира. По его мнению, украинцы должны знать, кого будут вакцинировать в первую очередь.

Об этом он заявил 18 января на селекторном совещании с членами правительства, передает сайт президента.

По его словам, первыми должны быть вакцинированы медицинские работники, военные, люди пожилого возраста, поскольку они - в основной группе риска.

"Люди должны знать четко, когда начинается вакцинация, как она будет происходить, и знать, что государство будет о них заботиться. Вакцинация - это вызов для всего мира, и везде, в каждой стране правительства встречаются с новыми вызовами. Мы должны в первую очередь думать о людях", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина может сразу получить три разные вакцины от COVID.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что коммерческая вакцинация в Украине будет проводиться параллельно с государственной. А первые партии должны поступить не позднее февраля. До этого стало известно, что Украина вышла на финальную стадию переговоров с AstraZeneca.

Источник

вакцина, Зеленский
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
19 января
18 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.