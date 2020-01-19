Одиозный колумнист Аслунд показал, что не считает Украину правовым государством, - Джангиров

«Одиозный колумнист Андерс АСЛУНД (по совместительству - старший научный сотрудник Atlantic Council - посвященные понимают, что речь идет о человеке, который умеет говорить только то, что ему разрешают «старшие») на сайте «Нового Времени» разместил очередной скандальный материал «Сложное положение. Что изменят в Киеве новые санкции США» с подзаголовком «Влияние новых санкций получит большой резонанс на украинской политической арене», - проинформировал публицист.

«В материале de facto указывается, что введение новых американских санкций против украинских политиков - это воспитательная мера против всего политического класса Украины. При этом АСЛУНД как-то противоречит себе, с одной стороны, предрекая «большой резонанс», с другой - трагически вопрошая: «Почему Украина не исключила из парламента трех членов парламента (Виктора МЕДВЕДЧУКА, Андрея ДЕРКАЧА и Александра ДУБИНСКОГО), в отношении которых были введены санкции, и не попыталась привлечь их к ответственности за их предполагаемое участие в операциях российской разведки?» - процитировал публицист.

По словам Джангирова, «политический гном» Андерс Аслунд высказывает претензии к Украине в целом.

«Прежде всего, отметим: политический гном (с точки зрения его значимости) и марионетка (с точки зрения его ангажированности) вопрошает о лишении депутатских полномочий не Верховную Раду или Генпрокуратуру, а Украину в целом. Короче, на вопрос ДОСТОЕВСКОГО: «Тварь я дрожащая или право имею?!» АСЛУНД как бы отвечает: «Для меня одно другого не исключает!» - отметил публицист.

Джангиров подчеркнул, что только суд может принимать решение о привлечении к ответственности. И в качестве примера привел историю с расследований коррупционных обвинений в адрес Хантера Байдена - сына нового президента США.

«Как и положено у «правильных» либералов, ответим вопросом на вопрос: «Почему Хантер БАЙДЕН не привлечен к ответственности за его предполагаемое участие в коррупционных действиях в Украине и Китае?» И сами же дадим исчерпывающий ответ: потому что за «предполагаемое участие» в противоправных действиях к ответственности НИКОГО и НИКОГДА не привлекают. Привлекают за доказанное участие, и в этом направлении движутся прокуратуры западного округа Пенсильвании и Денвера, а в противоположном - адвокаты БАЙДЕНА-младшего. Более того, если дело (как равнодействующая усилий первых и вторых) дойдет до суда, то и тогда речь будет идти лишь об обоснованных подозрениях, с которыми продолжит сражаться защита. И только суд принимает решение о привлечении к ответственности», - аргументировал публицист.

В связи с этим, Джангиров пришел к выводу, что Аслунд не считает Украину правовым государством.

«Я извиняюсь перед терпеливыми читателями за столь банальный разбор наглядного примера, но, как мы видим, Андерс АСЛУНД не считает Украину государством, где действуют элементарные правовые нормы», - констатировал публицист.

Джангиров пояснил, что американские санкции не подкреплены никакими судебными решениями, а скандального Аслунда назвал «стукачом-передовиком».

«Ну, а теперь самое интересное. Подкреплено ли введение американских санкций какими-либо судебными решениями или хотя бы просто доказательствами средней степени убедительности? КОНЕЧНО же, нет!

Почему «конечно»? Потому что санкции - это внесудебные ограничительные меры (во всяком случае - в их американском варианте), которые диктуются исключительно политической целесообразностью, а формируются исходя из доносов туземцев, присягнувших либеральному крылу ДемПартии США.

В нашем случае такие доносы пишут грантоеды, приближенные к Фонду Сороса («Открытое общество») и Atlantic Council, причем в последнем г-н АСЛУНД - это стукач-передовик», - уточнил публицист.

В завершение Джангиров написал, что подобные случаи ставят под сомнение утверждение, что Украина является суверенным государством.

«Собственно говоря, можно было бы еще с гордостью упомянуть, что Украина - суверенное государство, в которой решения принимают национальные органы, а не иностранные «смотрящие». Но почему-то руки не смогли набить эту фразу на клавиатуре. То ли не хватило желания, то ли - гордости…» - заключил политический публицист Дмитрий Джангиров.