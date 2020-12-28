Зеленский и Медведчук в своих интервью обсуждают президентский круг тем, - Джангиров

Об этом в Facebook пишет политтехнолог и политический публицист Дмитрий Джангиров.

«Однако традиционные иллюзии «Запад нам поможет!» столь же традиционно разбились о бессмертное булгаковское: «Если тебе говорят, что союзники придут на помощь — не верь. Союзники – сволочи!» - иронизирует публицист.

Джангиров обращает внимание, что просьба к США дать вакцину стала одной из тем интервью Зеленского для The New York Times.

«Вот и приходится Президенту ЗЕ крутиться как ужу на сковородке, жалуясь в интервью The New York Times, что он не может внятно объяснить украинцам, почему не закупается российская вакцина. Правда, чтобы донести свою позицию до руководства США, ЗЕЛЕНСКОМУ лучше бы подошел Bloomberg, который читает деловая и политическая элита Штатов. Но редакция Bloomberg отдала предпочтение Виктору МЕДВЕДЧУКУ», - отмечает публицист.

Джангиров подчеркивает, что и Владимир Зеленский, и Виктор Медведчук в своих интервью обсуждают президентский круг тем.

«Причем ЗЕЛЕНСКИЙ и МЕДВЕДЧУК в своих интервью обсуждают практически одинаковый круг тем – вызовы и задачи президентского уровня», - констатирует публицист.

При этом Джангиров уточняет, что интервью Медведчука вышло в Bloomberg – издании, которое читает деловая и политическая элита США.

«Но, как видим, элитному Bloomberg более интересно мнение оппозиционного политика. Причем обратите внимание, что Bloomberg сопровождает его интервью такими комплиментарными характеристиками как «лидер» и «магнат». А также Bloomberg прямо дает понять, что ему удалось сделать невозможное – популярность его партии ОПЗЖ является самой высокой, начиная с 2014 года, и рейтинг стабильно растет», - отмечает публицист.

«Кстати, если Украина будет дожидаться своей очереди в рамках программы «для бедных стран», то, по оценке The Economist, вакцинация начнется не ранее 2022 года…» - заключает политтехнолог и политический публицист Дмитрий Джангиров.