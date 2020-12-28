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Всеобщая мобилизация при нападении РФ: в СНБО раскритиковали идею Зеленского

28.12.2020 / 11:48
Заместитель секретаря СНБО генерал-майор Сергей Кривонос отметил, что мобилизация и женщин, и мужчин в случае нападения России не будет иметь смысла, поскольку для боя нужно иметь военную подготовку.

А большое количество граждан Украины не знают, как воевать, поэтому не смогут эффективно противостоять врагу.

Об этом сообщил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Кривонос в интервью НВ

Президент Владимир Зеленский заявил, что в случае нападения РФ на Украину со стороны оккупированного ею Крыма "будет большая война" и будут мобилизованы и мужчины, и женщины.

Однако Кривонос отметил – в случае, если даже удастся провести такой масштабный призыв, то мобилизованные граждане не смогут воевать, потому что не знают, как пользоваться оружием.

Прямая речь: "Это рассказывают президенту, что они это способны сделать. А мы, которые это прошли и видели это в своих реалиях, мы понимаем – даже если теоретически мы сможем мобилизовать женщин и мужчин – а обучены ли эти люди держать оружие в руках? Нет. Хотят ли эти люди это делать? Нет.

Мы должны понимать, что, даже мобилизовав людей, мы их должны еще научить. Потому что мы же не воюем мясом, не бросаем людей десятками тысяч... Огромное количество мобилизованных людей не решит вопрос способности противодействовать врагу".

Кривонос напомнил, что в 2014 году большое количество мобилизованных шло воевать, но еще большее количество – убегало от мобилизации. Аналогичная ситуация повторилась и в 2018 году, когда Петр Порошенко ввел военное положение – огромное количество сбежало от мобилизации.

По мнению замсекретаря СНБО, в Украине руководство государства должно воспитывать мобилизационный резерв, в частности идеологически.

Источник 

мобилизация, Зеленский, Кривонос
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