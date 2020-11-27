Нацсовет по телерадиовещанию дал понять, что большинство «соросят» имеют паспорт гражданина США, - Джангиров

Так политический публицист Дмитрий Джангиров прокомментировал решение Национального совета по телевидению и радиовещанию назначить внеплановую проверку телеканала ZIK за анонс телемарафона «Реванш соросятни».

«На этот раз НацСовет возбудился по поводу анонсированного на телеканале ZIK телемарафона «Реванш соросятни». Причем, именно, из-за названия. Да, из-за второго слова. Должен Вам сказать, приведенная ниже формулировка Нацсовета совершенна, как много-каратный бриллиант, в котором можно подолгу любоваться и каждой гранью, и всем изделием, а также отдельно - игрой света или флюоресценцией в ультрафиолете…», - написал Джангиров в Facebook.

Дмитрий Джангиров сделал вывод: чиновники Нацсовета по телевидению и радиовещанию считают, что большинство сотрудников грантовых организаций являются гражданами США.

«А при чем здесь гражданство США? Как связаны термин «соросня» с американским гражданством, если обычно под этим словом подразумеваются наши отечественные носители либеральных реформ, разработанных Фондом «Открытое Общество» Джорджа Сороса? Ну, мы и раньше догадывались, что часть этих людей имеют паспорт США в дополнение к украинскому, но до документа НацСовета не подозревали, что американское гражданство среди «соросят» носит поголовный характер…», - с иронией заключил публицист.

«Кстати, должен донести до ведома Герасимьюк и Ко, что абсолютно эквивалентный термин - «children of Soros» (дети СОРОСА) минимум дважды употребил бывший мэр Нью-Йорка и личный адвокат президента США Дональда ТРАМПА - Рудольф ДЖУЛИАНИ в видео-блоге на своем Youtube-канале об украинской политике прежней администрации США. Под этим термином ДЖУЛИАНИ понимал украинские организации, финансируемые Фондом Джорджа СОРОСА», - добавил Джангиров.

Дмитрий Джангиров пояснил, что Виктор Медведчук еще в начале 2000-х выгнал Сороса из Ливадийского дворца, где «крестный отец» планировал провести конференцию с участием грантовых организаций.

«Ну, имеется еще и личностный момент. В отношении Виктора МЕДВЕДЧУКА, которого связывают с каналом ZIK, наши «соросята» возбуждаются по любому поводу, пытаясь выслужиться перед своим «крестным отцом». Дело в том, что еще в 2004 году МЕДВЕДЧУК, в должности главы АП приказал выгнать Джорджа СОРОСА из Ливадийского Дворца в Крыму, где магнат планировал торжественную встречу со своими грантополучателями (кстати, обратите внимание, накануне «оранжевой революции»), - напомнил публицист.

«СОРОСУ тогда удалось решить этот вопрос, только пожаловавшись КУЧМЕ при посредничестве зятя второго президента. Но злобу, как и положено серийному филантропу, СОРОС затаил, а «соросята», зная об этом, пытаются всячески потрафить своему идолу…», - резюмировал политический публицист Дмитрий Джангиров.