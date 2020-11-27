У Зеленского - о заявлении Авакова: жесткий локдаун введут, если ситуация ухудшится

Об этом заявила прессекретарка президента Юлия Мендель в комментарии "Украинской правде" относительно заявления министра внутренних дел Арсена Авакова

Прямая речь Мендель: "Президент Украины Владимир Зеленский проводит постоянные консультации и совещания по распространению и предотвращения коронавирусной инфекции, держа руку на пульсе.

Развитие событий будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Президент, Офис президента и правительство сделали все возможное, чтобы подготовиться к различным сценариям развития событий. Среди прочего, конечно, рассматривалась возможность локдауну, если ситуация с распространением инфекции ухудшится.

Сегодня медицинская система Украины была реабилитирована настолько, что выдерживает нынешнее нагрузки, однако, как видим, ситуация быстро меняется. Именно поэтому Владимир Зеленский инициировал восстановление действующих и разработку новых программ экономической помощи бизнеса и социальной поддержки населению в случае необходимости жесткого карантина.

При условии ухудшения ситуации, Украина будет должна его внедрить. Для сохранения прежде всего жизни людей, а также нашей медицинской системы. В то же время, парламент предложено проголосовать законотворческие инициативы относительно экономической поддержки".

Она добавила, что Зеленский рассматривает локдаун как "крайнюю меру для улучшения эпидемиологической ситуации".

Мендель указала, что экономическая помощь бизнесу планируется в сфере административной и налогообложения.

Также инициировано покрытия части зарплат, социальные выплаты наиболее незащищенным слоям населения, кредитные каникулы, дешевые кредиты и прочее.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков в четверг выразил позицию, что в Украине должны немедленно ввести полный локдаун на 3-4 недели с механизмом компенсаций для населения.

24 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что в Раду в ближайшее время подадут законопроекты относительно мер по поддержке граждан и бизнеса в связи с карантинными ограничениями, в частности, ФОПы и наемные работники, чья сфера деятельности попадает под закрытие из-за карантина, получат материальную помощь в размере 8 тыс. грн.

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