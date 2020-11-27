Митрополит Арсений рассказал об одном из доказательств бытия Бога

То, что бытие Божие невозможно постичь человеческим разумом — это и есть доказательство бытия Божия.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом сказал наместник Святогорской Лавры митрополит Арсений

«Святые отцы говорят, что невозможность доказать бытие Божие, как дважды два четыре, — это ещё одно из доказательств Его бытия. Если бы мы в подробностях рассказали, какой Бог, где Он находится и пр., это было бы проекцией нашего человеческого воображения, нашей человеческой придумки на Вечность. То, что бытие Божие невозможно постичь человеческим разумом — это и есть доказательство бытия Божия», — сказал владыка Арсений.

«У нас есть, братья и сёстры, такая добродетель, как вера, — продолжил архиерей. — Мы верим, что Бог есть. Ведь кто из вас видел ум? Но ум существует, и он по-своему проявляется, когда мы мыслим, в наших словах и делах... Мы слышим слова, видим дела, но мы ведь не видим сам ум. Так же? Так же и Бог невидим и непостижим».

Точно так же существует и любовь. «Кто видел или кто может потрогать любовь, или пойти в супермаркет и купить два килограмма любви? Но мы знаем, что любовь проявляется в мире — и в отношении родителей к детям, и детей к родителям, и к людям, которым мы признательны и которых стараемся окружить любовью. Любовь существует? Существует», — сказал наместник лавры.

«Мы же верим в любовь, разум, дар слова, которые мы не видим. Как же можно подвергать сомнению существование Бога, Который точно так же проявляется в этом мире Своими действиями? Многие скажут: "Какими же действиями проявляется Бог в мире?" Разве вы не видите окружающую природу?» — сказал он.

Владыка призвал верующих чаще благодарить Бога. «Мы забываем благодарить Бога за всё это чудо, которое окружает нас. Разве не чудо само по себе наше существование? Чудо. И нет другого такого творения, которое Бог так бы любил и ценил, как человека», — заключил митрополит Арсений.