Заболеваемость COVID снова растет – Шмыгаль

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль 18 января на селекторном совещании по вопросам предотвращения распространения COVID-19 под председательством президента

Дословно: "Опять начался медленный рост заболеваемости, который видно на графиках".

По словам главы правительства, за последнюю неделю было выявлено 44 402 новых случая заболевания. За позапрошлую неделю заболела 41 000 человек.

За предыдущую неделю госпитализировали 13 555 человек.

Президент Владимир Зеленский отметил, что правительство должно подготовиться к началу вакцинации во всех вопросах.

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