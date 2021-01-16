ВАКС обязал генпрокурора рассмотреть ходатайство о передаче дела Татарова обратно в НАБУ

"В своем решении судья ВАКС отмечает, что одним из фактов, который исследуется в рамках этого производства, является предоставление народным депутатом Украины неправомерной выгоды должностному лицу. Следовательно, уголовное правонарушение по ч.3 ст.369 совершено народным депутатом Украины и, согласно ст.216 УПК Украины, может быть расследовано только детективами НАБУ", - сообщает пресс-служба Бюро.

В НАБУ отметили, что решение о передаче дела в СБУ в дальнейшем может привести к тому, что виновные избегут ответственности за совершенное преступление, поскольку все собранные доказательства будут признаны судом недопустимыми из-за проведения расследования ненадлежащим органом.

"Ограниченная подследственность предусмотрена для НАБУ и САП, определена законодателями как гарантия эффективного и беспристрастного досудебного расследования коррупционных преступлений, совершенных топ-чиновниками. Закон прямо запрещает передавать дела, в которых расследуются преступления, подследственные Национальному бюро, другим органам досудебного расследования", - подчеркивается в сообщении.

Директор НАБУ по согласованию с и.о. руководителя САП обратился к Офису генпрокурора с постановением об истребовании уголовного производства в порядке ст. 110, 216 УПК Украины и ст. 17 закона Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины". Кроме того, директор НАБУ направил в Офис генпрокурора постановление о необходимости поручения досудебного расследования по этому делу детективам Национального бюро, учитывая положения статьи 216 УПК Украины.

"Однако генеральный прокурор указанные решения не выполняет", - сообщили в НАБУ.

Как сообщалось, заместитель генпрокурора Алексей Симоненко 23 декабря 2020 года вынес постановление об изменении подследственности дела о хищениях имущества в Нацгвардии и передаче его из НАБУ в СБУ. В Офисе генпрокурора заявили, что решение было принято на основании определения Печерского районного суда от 14 декабря 2020 года по жалобе защиты, которое обязывает генпрокурора решить спор о подследственности в уголовном производстве и поручить проведение досудебного расследования в нем другому органу. Решение было обжаловано в апелляционном и кассационном порядке, однако определением Верховного суда, поступившим в Офис генпрокурора 23 декабря, оставлено в силе.

В Офисе генпрокурора указали, что суд обосновывал свое решение тем, что ни один из фигурантов не принадлежит к субъектам, подследственным НАБУ, а "размер предмета преступления в 250 тыс. грн" (сумма предполагаемых хищений в 250 тыс. грн - ИФ) также ниже, чем для преступлений, расследуемых НАБУ.

Ранее детективы НАБУ сообщили о подозрении заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову, которому инкриминируется предоставление неправомерной выгоды группой лиц по обеспечению выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта (ч.3 ст.369 УК Украины) в рамках расследования дела о присвоении имущества Национальной гвардии Украины.

Татаров отреагировал на это заявлением, что докажет свою невиновность.

21 декабря адвокат Татарова Александр Кузьменко сообщил, что уголовное производство НАБУ в отношении заместителя руководителя Офиса президента Украины касается скидки на парковку в одном из жилых комплексов Киева, а не дела о "квартирах для Нацгвардии".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии изданию "Украинская правда" сообщил, что Татаров написал заявление о приостановке своих служебных обязанностей.

Татаров 21 декабря пришел в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), где получил документы по своему делу, после чего дал брифинг для журналистов. Он рассказал, что продолжает исполнять свои полномочия в обычном режиме, однако "инициировал передачу обязанностей другому сотруднику офиса президента во избежание манипуляций".

24 декабря Офис генерального прокурора передал уголовное производство по подозрению замглавы Офиса президента Украины Татарова в СБУ, НАБУ считает это вмешательством в расследование для защиты чиновника.

САП вручила Татарову ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 10 млн грн.

30 декабря ВАКС удовлетворил заявление прокуроров об отзыве ходатайства об избрании Татарову меры пресечения в виде содержания под стражей, однако прокурор Офиса генпрокурора отозвал из суда ходатайство о применении меры пресечения на основании требований ст.185 УПК Украины и выявленного нарушения требований Кодекса.

В НАБУ расценили передачу дела в СБУ как "беспрецедентное в истории Украины вмешательство в расследование Бюро" со стороны Офиса генпрокурора.

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