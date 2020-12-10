На Винничине освящен новый храм УПЦ

В Винницкой области, в селе Воловодовка епископ Ладыжинский Сергий 10 декабря освятил храм Рождества Божьей Матери.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук епископа Сергия, после освящения храма владыка совершил Божественную литургию.

Его Преосвященству сослужили благочинный Оратовского церковного округа протоиерей Димитрий Цмокало, благочинный Немировского церковного округа протоиерей Василий Гончарук, настоятель храма иерей Николай Угнавый, клирики епархии.

За богослужением молились о мире и прекращение пандемии.

После Литургии епископ Сергий поздравил духовенство и прихожан с освящением храма.

Как сообщалось ранее, в селе Гринява на Верховинщине, ровно через год после рейдерского захвата представителями ПЦУ храмового комплекса, принадлежавшего религиозной общине, было совершено освящение престола в честь всех преподобных Киево-Печерских.