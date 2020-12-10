Митрополит УПЦ посоветовал, как провести Рождественский пост

Пост - один из видов духовного оружия, и при неправильном его употреблении это оружие может повредить.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Пост всегда был и остаётся одним из важнейших элементов аскетической жизни христианина, - отметил архиерей. - Наряду с молитвой он является главным оружием нашей духовной брани (смотр. Мф. 17:21). Но, как и любым оружием, постом нужно пользоваться с рассуждением».

«При неправильном его употреблении враг рода человеческого может обратить это оружие против нас самих», - написал владыка Лука и привёл три критерия для оценки своих возможностей, которые помогут избежать этого.

Во-первых, пост, по его словам, должен быть соизмерим с состоянием здоровья человека.

«Нужно соблюдать правило "золотой середины", не уклоняясь ни в левую (небрежение и нерадение), ни в правую (чрезмерная строгость) сторону. Не нужно забывать, что период воздержания нам заповедан Церковью для того, чтобы смирить плоть и живущие в ней страсти, давая место действию Духа Божия в человеке. Мы постимся, чтобы уметь ограничивать свои желания. Болезнь сама по себе - это ограничение, и если наше тело и так уже смиряется болезнями, старческими немощами и другими обстоятельствами жизни, то необходимо, по согласованию с духовником, ослабить пост. Если пищу надо вкушать как лекарство - вкушай, но в меру! Но при этом нужно также строго следовать врачебным рекомендациям, если они имеют место», - написал митрополит.

Во-вторых, важным критерием поста является состояние нашей души.

«Если в результате усталости и чувства голода, - продолжил владыка, - в нас появляется раздражение, агрессия, уныние, потеря сил, то это также говорит о неправильном и вредоносном прохождении постного поприща. Важнейшим правилом духовной жизни является пребывание нашего внутреннего человека во всегдашнем мирном устроении духа. Доброжелательность, любовь, смирение, прощение обидчиков, кротость, покаянный настрой с надеждой на милость Божию - это критерии правильной духовной практики».

В-третьих, необходимо исключить не только животную пищу, но и, по возможности, всё то, что отвлекает от внутренней жизни, - развлечений. «Из внешних форм воздержания, помимо продуктов животного происхождения, не менее важным является отсутствие факторов, отвлекающих наше внимание к своей внутренней жизни. Любые формы развлечений в период прохождения поста недопустимы, так как они служат препятствием к достижению главной цели воздержания — сугубому покаянию и накоплению благодати Божией в нашем духовном сердце».

«Пост полезен тогда, когда он по силам, а если их нет - посоветуйтесь с врачом и своим духовником!», - посоветовал митрополит Лука и пожелал всем «подготовить свою душу благоразумным постом и молитвой к радостной встрече с Богомладенцем Христом».