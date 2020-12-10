На Ивано-Франковщине освящен престол для общины УПЦ, пострадавшей от захвата ПЦУ

В Ивано-Франковской области, в селе Гринява Верховинского района был освящен престол в честь всех преподобных Киево-Печерских.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Ивано-Франковской епархии.

Освящение престола состоялось ровно через год после того, как сторонники ПЦУ захватили храмовый комплекс, принадлежащий религиозной общине Украинской Православной Церкви.

На протяжении этого года верующие во главе с настоятелем протоиереем Михаилом Дутчаком были вынуждены молится и совершать богослужения под открытым небом, обустраивая под храм новое помещение.

Разделить духовную радость общины УПЦ села Гринява прибыло духовенство Ивано-Франковского, Коломыйского и Верховинского благочиний, а также Черновицко-Буковинской епархии.

После освящения престола была совершена первая Божественная литургия.