Епископ УПЦ рассказал о необыкновенном даре Митрополита Онуфрия

Для Предстоятеля Украинской Православной Церкви самое главное событие - это Божественная Литургия, а важнейшая встреча - это встреча с Христом.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом епископ Барышевский Виктор (Коцаба) написал в своей колонке на blogs.korrespondent.net.

«Для Блаженнейшего Митрополита Онуфрия насыщенность жизни измеряется не количеством событий, важности встреч с власть имущими, а исключительно религиозной составляющей.

Он живет по-настоящему тогда, когда служит Литургию, молится, совершает Таинства Церкви. Для него самое важное событие - это Божественная Литургия, а важнейшая встреча - это встреча с Христом. Эти слова сможет подтвердить каждый, кто хотя бы раз в своей жизни имел даже короткое общение с нашим Митрополитом», - отметил епископ Виктор.

Владыка рассказал, что когда сотрудники митрополии пришли к Блаженнейшему, чтобы поздравить его с 30-летием епископской хиротонии, то Предстоятель УПЦ поделился, что «прослужил иеромонахом 18 лет. Это были лучшие годы моей жизни. После трех-четырех лет священнического служения мне казалось, что я уже служу пол жизни. А 30 лет архиерейства пролетели как одно мгновение. Служение священника больше насыщенно литургически, а служение епископа загружены административными вопросами».

Епископ Виктор отметил, что возможно, именно из-за своей направленности навстречу Спасителю, Митрополит Онуфрий получил бесценный дар равного отношения ко всем людям без исключения.

«Для Митрополита Онуфрия имеет никакого значения социальный статус, возраст, пол или тем более материальное положение человека. Он каждого воспринимает и принимает с одинаковым внутренним смирением и любовью. Блаженнейший умеет всегда найти нужные слова. Еще важнее его способность сказать эти слова так, чтобы они коснулись в глубины сердца и души. Общение с Предстоятелем всегда простое, легкое и непринужденное. Оно вдохновляет всегда помнить слова апостола Павла, который призывает христиан «следовать вере» своих наставников (Евр. 13, 7)», - подчеркнул епископ Виктор.