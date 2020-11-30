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Трагедия в реанимации: в ОП раскрыли детали и пообещали кадровые выводы

30.11.2020 / 14:52
Заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко прокомментировал инцидент в больнице Жовквы на Львовщине, где двое пациентов умерли из-за отсутствия электричества, когда в отделении выключились аппараты искусственной вентиляции легких.

Об этом сообщили Тимошенко в комментарии УП, а также председатель ЛОГА Максим Козицкий

 Заместитель руководителя ОП признал, что из-за отсутствия электроснабжения в больнице на Львовщине умерли двое пациентов, находившихся на аппаратах ИВЛ.

По его словам, когда в больнице исчезла электроэнергия, то генераторы, специально предусмотренные для таких случаев, не включились. Медикам пришлось делать пациентам вентиляцию легких вручную, с помощью дыхательных мешков, пытаясь заменить действие аппаратов ИВЛ. Однако поскольку состояние больных было тяжелым, их не удалось спасти. Электроснабжение отсутствовало около одного часа.

Прямая речь: "Эта ситуация стоила двух человеческих жизней. Это недопустимо и такое не должно повториться. Все больницы во время пандемии должны быть готовы к таким внештатным ситуациям. Будем разбираться и делать кадровые выводы, в том числе и на уровне райгосадминистрации".

Реакция Львовской областной администрации: В свою очередь председатель ЛОГА Максим Козицкий сообщил, что оба пациента, умерших в результате инцидента, были больны Covid-19 и имели двустороннюю пневмонию.

По его словам, электричества в медучреждении не было с 17:50 до 19:10 ч "вследствие неисправности".

Козицкий отметил, что в больнице имеются два электрических генератора, которые можно применять при аварийных отключениях света. Один электрогенератор подключен к электросети в родильном отделении. А второй электрогенератор на момент приезда следственно-оперативной группы и по словам самих работников медучреждения "находился в гаражном помещении на территории больницы" и не был подключен к электросети.

Руководство больницы в разговоре с правоохранителями зявило, что генератор не был задействован в реанимационном отделении, поскольку в нем якобы "не было необходимости".

В самом Жовковском РЭС, когда погас свет, медучреждение якобы заверили, что электричества не будет в течение 20 минут.

Прямая речь Козицкого: "Инициирую представление об увольнении председателя Жовковской РГА, а перед Жовковским районным советом инициирую увольнение главного врача медицинского учреждения. Также департаментом здравоохранения ЛОГА начата служебная проверка в отношении действий медицинских работников Жовковской ЦРБ".

Напомним: полиция открыла уголовное производство по факту смерти двух пациентов в Жовковской больнице. Как предварительно установили правоохранители, причиной смерти стала дыхательная недостаточность.

Источник

реанимация, Львовская область, ОП
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