Пилецкая: Среди топ-политиков лишь Медведчук озабочен сохранением огромного индустриального потенциала Украины

Такое мнение в эфире NewsOne озвучила политический эксперт Юлия Пилецкая.

«При голосовании за рынок земли мы видели в Верховной Раде коалицию "Слуги народа", "Европейской солидарности" и "Голоса". Тех, кто напрямую делали все возможное для распродажи украинской земли. Альтернативу этому выставила «Оппозиционная платформа – За жизнь». Виктор Медведчук внес такое количество юридических моментов в этот процесс, которое оказалось не под силу молодой команде "турборежима"», – сказала аналитик.

Подобное, по словам Юлии Пилецкой, можно было наблюдать и на примере состоявшихся местных выборов.

«На выборах в Одесский горсовет была создана коалиция "Слуги народа" и "Европейской солидарности". Национал-патриотические силы "пережимают" своим пассионарным давлением "слуг народа", последние идут в фарватере у Порошенко. Это – продолжение того курса, которым Украина двигалась последние годы: внешняя американо-европейская модель управления нашей страной, кредитная "игла" и продолжение тихой эскалации на Востоке Украины. Украинцам надо понимать, что если они голосуют за "Слугу народа", значит они поддерживают предыдущий курс "Европейской солидарности" и ее сателлитов – "Батькивщины" и "Голоса". Или они выберут альтернативный курс, это – "Оппозиционная платформа – За жизнь", Виктор Медведчук со своей командой, которые говорят о том, что в экономике надо опираться на собственные ресурсы, принимать собственные политические решения и "выкарабкиваться" самостоятельно», – выразила свою точку зрения политический эксперт.

Кроме того, аналитик отметила, что на сегодняшний день лишь от Виктора Медведчука и ОПЗЖ озвучивается проблематика, касающаяся возрождения украинской экономики.

«Сейчас только от Медведчука и ОПЗЖ звучит эта проблематика. Никакие другие политические силы об этом не говорят. Они говорят о европейском курсе, приоритетности ценностей, каких-то социально-культурных моментах. О том, чтобы сберечь огромный индустриальный потенциал, который буквально рассыпается на паззлы, говорит исключительно "Оппозиционная платформа – За жизнь" и Медведчук», – подытожила Юлия Пилецкая.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что рецепт спасения экономики Украины от краха заключается в восстановлении торгово-экономических связей с Российской Федерацией и постепенном возврате на рынки стран СНГ.

В связи с этим, отметил он, ОПЗЖ не допустила реализации недальновидно-популистской инициативы Кабинета министров Дениса Шмыгаля по выходу из очередного соглашения о сотрудничестве между странами СНГ.

«Депутаты нашей политсилы добились от Верховной Рады сохранения межгосударственных связей в рамках Содружества: парламентарии не поддержали законопроект "О выходе из Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ в создании, использовании и развитии межгосударственной сети информационно-маркетинговых центров для продвижения товаров и услуг на национальные рынки», – проинформировал Медведчук.