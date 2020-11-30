Войти | Зарегистрироваться
15:37

понедельник,
30 ноября
Онлайн
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Митрополит УПЦ объяснил, почему христиане должны любить врагов

30.11.2020 / 15:10
Митрополит УПЦ объяснил, почему христиане должны любить врагов
Источник: Центр информации УПЦ
Когда вера победит в сердце все страхи, то душа станет свободной

Любовь к врагам как была, так и остается самой абсурдной заповедью Христа для тех, кто так и не понял Евангелие.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Какая логика в том, чтобы любить тех, кто тебя ненавидит, кто несет для тебя скрытую или явную угрозу? Наоборот, врагов нужно подавлять или уничтожать для того, чтобы себя обезопасить. Страх рождает ненависть к врагу, а она в свою очередь вызывает из глубин сердца злость и агрессию. Любовь к врагам ставит человека на сверхчеловеческую высоту, туда, куда падшая человеческая природа подняться уже не может. Для того, чтобы взобраться на нее, нужно искать туда тропу не во внешнем мире, где у нас было и будет бесчисленное количество врагов, а внутри самих себя. Главным препятствием к ее достижению есть животный страх, который властвует над нашей душой и управляет ею», - объяснил митрополит Лука.

Владыка напомнил, что когда вера победит в сердце все страхи, то душа станет свободной.

«С детства и до самой старости мы всегда кого-то или чего-то боимся. Мы боимся определенных людей (врагов), пауков, нищеты, болезней, старости, неопределенного будущего и проч. Антиподом слова «страх» есть слово «вера». Поэтому преподобный Силуан Афонский говорит о том, что тот, кто не научится любить врагов, спастись не сможет. Это и в самом деле так, потому что любить врагов может только тот, у кого есть настоящая вера в Бога. А без веры какое может быть спасение? Когда вера победит в нашем сердце все страхи, то наша душа станет свободной. Тогда любить врагов будет совсем несложно, а вся наша жизнь, да и сама смерть, будет нам видеться в совершенно другом свете», - заключил митрополит Лука.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Лука
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
30 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.