В УПЦ рассказали, что поможет бороться с нервозностью

Нервозность может быть проявлением и болезни, при этом не обязательно духовной, временной реакцией на какие-то события в жизни, но чаще всего является греховным состоянием души.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом сказал епископ Ладанский Феодосий (Марченко), отвечая на вопрос, как Церковь относится к нервозности.

«Принятие лекарственных средств с целью ослабить симптомы или излечить болезнь всегда приветствуется и поощряется. Но все лечебные мероприятия осуществляются именно для того, чтобы страждущий мог полноценнее явить в своей жизни славу Божию. Здоровье ценно более всего именно тогда, когда человек максимально правильно реализует себя в духовной жизни», - отметил владыка.

Он напомнил, что если это состояние является уже симптомом психического заболевания, то без лекарственных средств с сопутствующими психотерапевтическими сеансами (беседа/практикум), скорее всего, не обойтись.

«Если же это симптом невыраженного психотравматического состояния, то лучше обходиться без лекарственных средств, к которым, к слову, можно и привыкнуть. Нужно, не без помощи Божьей, самому тренироваться быть в положительном духовном состоянии. Вовремя себя внутренне останавливать. В каком-то смысле быть готовым к встрече с неожиданным искушением, которое способно поколебать наш внутренний мир», - подчеркнул епископ Феодосий.

Архиерей отметил, что часто нервозность может быть проявлением своеволия, эгоизма, себялюбия, самоугождения, самомнения, которые очень часто являются симптомами страсти гнева и гордыни.

«В каждой ситуации, когда нечто подобное фиксируется нашим сознанием, мы должны внутренне одергивать себя и просить Бога о том, чтобы Он помог и простил. Думать о том, что самая главная проблема находится здесь и сейчас у нас внутри, а не в ком-то другом. А наше спасение всегда там, где человек концентрируется на главном, и в момент вхождения в искушение думает о том, как изменить себя, а не другого. Вскоре это войдет в навык, и человек, со временем, уже сформируется другим. И если страсть сделала нас нервными, то добродетели, противоположные ей, сделают нас другими, смиренными», - посоветовал епископ Феодосий.

По его словам, именно смирение исключает нервозность, потому всегда важно сохранять его.