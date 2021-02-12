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Атака на телеканалы показала, что у Зеленского считают настоящей оппозицией только Медведчука и ОПЗЖ, - «Прямой»

13.02.2021 / 11:19
Владимир Зеленский подписал указ о запрете вещания телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK сразу после того, как «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука на 6% опередила рейтинг президентской партии «Слуга народа». Также власть пошла на запрет телеканалов, чтобы сорвать освобождение четырех гражданок Украины, которых непризнанные ДНР / ЛНР согласились отпустить при посредничестве Медведчука.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявила политический консультант Юлия Пилецкая.

«Телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK демонстрировали чрезвычайно придирчивое внимание к социальным вопросам: тарифам, пенсиям, зарплатам, вакцинации. Конечно, это не нравится власти. Как раз в январе социология показала 24 процента рейтинга у партии Медведчука против 18 процентов партии Зеленского. Давайте вспомним также об информации Telegram-каналов, которые писали о том, что от Зеленского ходят к Кристине Квин и согласовывают вопрос, как разобраться с Медведчуком», - пояснила эксперт.

Пилецкая уверена, что власть во главе с Зеленским также пошла на запрет телеканалов, чтобы не допустить освобождения четырех украинок, которых непризнанные ДНР / ЛНР пообещали освободить при посредничестве Виктора Медведчука.

«Очень не понравилось также, что, например, ОРДЛО согласились передать четыре женщины при посредничестве Виктора Медведчука, а не официально украинской переговорной делегации», - подчеркнула она.

В то же время, по мнению Пилецкой, власть во главе с Зеленским четко показала, что единственная оппозиция на сегодняшний день - это «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука.

«Вот таким решением Зеленский очень четко показал, что главной оппозиционной силы он видит Медведчука и партию Медведчука. Соответственно, если это не коснулось других оппозиционных сил, то значит, что их считают более лояльными к власти», - уточнила эксперт.

По мнению Пилецкой, многие избиратели отвернулись от Зеленского и «Слуги народа» из-за репрессий в адрес телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK.

«Что касается санкций, то не является демократический и правовой такая практика, чтобы это было без суда и следствия. Пока будет идти судебное оспаривание, голоса будут перетекать к политической силе, на которую указал президент Зеленский. И в данном случае для рейтингов «Слуги народа» будет еще хуже», - предупредила эксперт.

«На людей гнетущее впечатление производит репрессивная политика в отношении телеканалов, на санкции против которых имеют право только зрители. Если зрители не подвергли их персональным санкциям, то пусть бы вещали эти телеканалы», - заключила политический консультант Юлия Пилецкая.

Медведчук, Зеленский, Пилецкая
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