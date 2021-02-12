Тарас Козак: Маразм персональных санкций Зеленского очевиднее всего проявляется на бытовом уровне

Об этом заявил народный депутат Украины, член Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тарас Козак, передает пресс-служба политсилы.

"Приведу простой пример. В качестве эксперимента я попробовал открыть еще одну карту к своему счету, который был заблокирован в связи с санкциями. Я попытался оплатить со своего счета товары первой необходимости, но и это оказалось невозможно. Фактически указом президента я был лишен права свободно распоряжаться заработанными мной деньгами, с которых уплачены все налоги и сборы. Статья 43 Конституции Украины гласит, что "каждый имеет право на труд, что включает возможность зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно выбирает или на который свободно соглашается". Однако решение президента Зеленского лишает меня этого конституционного права", - отметил он.

Более того, подчеркнул политик, коммунальные службы, органы государственной власти, которые предоставляют мне услуги, не получат предусмотренных законом платежей.

"Фактически Зеленский заставляет меня не выполнять свои обязательства, с которыми я согласен, чем посягает на мои честь, достоинство и права, гарантированные статьей 21 Конституции Украины: "Все люди свободны и равны в своем достоинстве и правах. Права и свободы человека неотчуждаемы и нерушимы". Подобные действия к тому же прямо запрещены статей 68 Основного Закона: "Каждый обязан неукоснительно соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, не посягать на права и свободы, честь и достоинство других людей".

Причем работники организаций, коммунальных служб и органов власти, предоставляющие мне такие услуги, находятся в аналогичном положении и не понимают, почему преступная и незаконная деятельность Зеленского становится препятствием для того, чтобы они могли реализовывать свое право на труд, кормить и обеспечивать себя и свои семьи", - пояснил он.

При этом Козак добавил: "Я знаю, что у президента Зеленского не могут привести никаких доказательств своих обвинений в мой адрес и им нечего ответить мне. Точно так же им нечего ответить любому из украинцев, который после введения персональных санкций после меня вынужден начать жить по двойным стандартам ради удовлетворения мелочной мести и политических амбиций Владимира Зеленского".