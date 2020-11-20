Войти | Зарегистрироваться
15:40

пятница,
20 ноября
Онлайн
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Общество

В Европе от COVID-19 каждые 17 секунд умирает человек - ВОЗ

20.11.2020 / 14:42
В европейском регионе каждые 17 секунд умирает один человека от коронавируса (COVID-19).

Об этом заявил глава европейского офиса Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге.

«На прошлой неделе в Европе было зафиксировано 29 тыс. новых смертей от коронавируса. Это означает, что в европейском регионе от коронавируса каждые 17 секунд умирает один человек», - сказал он.

Клюге добавил, что за последние две недели количество смертей от COVID-19 возросло на 18%.

«Я хотел бы подчеркнуть, что каждый раз, когда мы решаем соблюдать (карантинным - ред.) правила или прекращаем распространять дезинформации, мы способствуем тому, что люди не умирают из-за COVID-19. Сейчас в Европе ежедневно умирают в среднем 4500 человек от коронавируса. Этого можно избежать», - отметил он.

Ранее Клюге заявил, что страны могут не вводить жесткие локдауны, если 95% граждан будут носить маски.

Источник

Европа, ВОЗ, COVID-19
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
20 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.