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Закрытие школ неэффективно для борьбы с COVID-19 - ВОЗ

20.11.2020 / 15:54
Директор европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге выступил против закрытия школ в рамках борьбы с распространением коронавируса. Он назвал такие меры неэффективными.

Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам Клюге, дети и подростки не способствуют распространению коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19. Поэтому начальные школы должны остаться открытыми.

Отметим, это уже не впервые Клюге говорит о неэффективности закрытия учебных заведений во время пандемии. Представитель ВОЗ отмечал, что закрытие школ вредит детям, находящимся в тяжелой жизненной ситуации.

Напомним, Кабинет министров Украины разрешил открыть школы, но ввел некоторые ограничения для учреждений образования.

16 ноября снова открылись школы в Сумах. Дети вернулись за школьные парты после нескольких недель пребывания в "красной зоне" карантина.

Кроме того, в Запорожье отменили дистанционное обучение, которое ввели из-за неблагоприятной эпидемической ситуации. Школы и детсады будут работать при условии соблюдения санитарных требований.

Источник

школы, коронавирус, ВОЗ, COVID-19
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