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Представитель ВОЗ рассказал, когда ждать третьей волны эпидемии Covid-19

23.11.2020 / 09:02
Представитель ВОЗ рассказал, когда ждать третьей волны эпидемии Covid-19
Специальный представитель Всемирной организации здравоохранения по коронавирусу Давид Набарро предсказал третью волну пандемии в Европе в начале 2021 года, если правительства стран не сделают необходимые шаги для сдерживания инфекции.

Об этом сообщает Reuters

Прямая речь: "Они (руководители европейских стран - УП) упустили возможность создания необходимой инфраструктуры в течение летних месяцев, после того, как взяли под контроль первую волну. Сейчас у нас вторая волна. Если они не построят необходимой инфраструктуры, у нас будет третья волна на начале следующего года.

Нужно подождать, пока количество заражений будет малым, и продолжит оставаться на низком уровне. Реакция Европы (на эпидемию - ред.) не была полноценной ".

По данным ВОЗ, в Европе достаточно недолго наблюдалось уменьшение уровня заражений коронавирусом. После короткого периода "затишья" болезнь снова охватила население. Например, субботу в Германии и Франции количество случаев возросло на 33 тысячи, в Швейцарии и Австрии еженедельно наблюдаются тысячи случаев заболевания, тогда как Турция сообщает о рекорде в 5532 новых случаев.

Набарро обратил внимание на шаг Швейцарии, где позволили работу горнолыжных курортов, в то время как другие альпийские страны, такие как Австрия, закрыли места зимнего отдыха. Набарро предупредил, что Швейцария из-за своих действий рискует получить "очень высокий уровень заболеваемости и смертности".

При этом представитель ВОЗ высоко оценил действия азиатских стран по борьбе с Covid-19, таких как Южная Корея, где распространение болезни на относительно низком уровне: "Люди ведут себя так, что это препятствует распространению вируса: соблюдают дистанцию, носят маски, изолируются, когда болеют, моют руки и поверхности".

Набарро также напомнил, что Азия не ослабляла карантин раньше, чем необходимо.

Источник

ВОЗ, Covid-19
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