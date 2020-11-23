Российские создатели вакцины от Covid отреагировали на заявления Pfizer и Moderna

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)

В РФПИ отметили, что объявленные цены препаратов от Pfizer и Moderna "можно умножать на два", так как вакцины требуют две дозы. При этом цена одной инъекции "Спутник V" не превысит 1 тысячи рублей (около 13 долларов).

В Twitter-аккаунте для продвижения "Спутник V" появилось сообщение о том, что цена препарата будет ниже, чем вакцин от Pfizer или Moderna.

Дословно: "Цена Pfizer в $19,5 и Moderna в $25-37 за дозу на самом деле означает, что они будут стоить $39 и $50-74 на человека. Вакцины Pfizer, Sputnik V и Moderna требуют две дозы на человека. Цена на Sputnik V будет намного ниже".

Напомним: у некоторых добровольцев, которые участвовали в испытаниях российской вакцины "Спутник V", выявили коронавирус.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина не будет покупать российский препарат, который в РФ называют вакциной от Covid-19, поскольку он не прошел необходимой стадии клинических испытаний.

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