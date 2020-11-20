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Локдауны можно не вводить, если 95% людей будут носить маски - ВОЗ

20.11.2020 / 14:21
Страны могут не вводить жесткие локдауны, в частности, если 95% граждан будут носить маски.

Об этом заявил глава европейского офиса Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

«Если мы все будем прилагать усилия, то локдаунов можно избежать. Я придерживаюсь своей позиции, локдауны являются крайней мерой. Использование маски - это отнюдь не панацея, ведь ее нужно носить в сочетании с другими мерами. Однако, если использование маски достигнет (в обществе - ред.) 95%, локдауны не потребуются», - сообщил он.

По словам Клюге, если количество людей, которые носят маски, составит всего 60% или ниже, то тогда будет очень трудно избежать введения локдаунов.

Он также отметил, что несмотря на то, что вакцины не остановят полностью COVID-19 и не ответят на все наши вопросы, они представляют большую надежду в войне против этого коронавируса.

Напомним, компания Pfizer из США и немецкая BioNTech, которые сейчас разрабатывают вакцину против COVID-19, заявили, что их вариант показал эффективность 90% в предотвращении инфицирования людей.

В мире по состоянию на утро 19 ноября зафиксировано более 56,5 млн случаев заражения коронавирусом, выздоровели уже более 39,3 миллиона человек.

Источник

коронавирус, ВОЗ, локдаун
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