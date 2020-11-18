Италия просит помощи иностранных врачей в борьбе с COVID-19

Об этом сообщает Euronews.

Органы здравоохранения Италии сообщили, что приборов ИВЛ в стране достаточно, чтобы справиться со второй волной пандемии, но недостаточно медиков, чтобы с ними работать.

Регионы в Италии могут автономно принимать решения о мерах в области здравоохранения. В районах на севере страны, таких как Пьемонт и Ломбардия, местные власти обратились с просьбой прислать врачей со всего мира.

"Проблема, с которой мы сталкиваемся, заключается в том, что в отделениях интенсивной терапии могут работать только специалисты. Это включает как специализированных врачей, так и медицинских сестер. Однако цифры не обнадеживающие, нам нужно 2000 врачей, которые могут работать с аппаратами искусственной вентиляции", - заявил Карло Палермо - лидер профсоюза врачей Италии.

Правительство Италии уже планирует увеличить количество коек в отделениях интенсивной терапии с существующих 5 200 до около 11 000.

Карло Палермо отметил, что "это будет означать добавление новых коек там, где уже не хватает медицинского персонала, что означает снижение уровня безопасности и качества лечения".

Источник