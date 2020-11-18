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Италия просит помощи иностранных врачей в борьбе с COVID-19

18.11.2020 / 16:49
В Италии обострилась проблема нехватки медицинского персонала на фоне роста количества пациентов с COVID-19. В связи с этим страна обращается за помощью к иностранным медикам.

Об этом сообщает Euronews.

Органы здравоохранения Италии сообщили, что приборов ИВЛ в стране достаточно, чтобы справиться со второй волной пандемии, но недостаточно медиков, чтобы с ними работать.

Регионы в Италии могут автономно принимать решения о мерах в области здравоохранения. В районах на севере страны, таких как Пьемонт и Ломбардия, местные власти обратились с просьбой прислать врачей со всего мира.

"Проблема, с которой мы сталкиваемся, заключается в том, что в отделениях интенсивной терапии могут работать только специалисты. Это включает как специализированных врачей, так и медицинских сестер. Однако цифры не обнадеживающие, нам нужно 2000 врачей, которые могут работать с аппаратами искусственной вентиляции", - заявил Карло Палермо - лидер профсоюза врачей Италии.

Правительство Италии уже планирует увеличить количество коек в отделениях интенсивной терапии с существующих 5 200 до около 11 000.

Карло Палермо отметил, что "это будет означать добавление новых коек там, где уже не хватает медицинского персонала, что означает снижение уровня безопасности и качества лечения".

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коронавирус, Италия
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