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Путин: закончить войну в Карабахе могли еще в октябре, но Пашинян был против

18.11.2020 / 14:54
Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что конфликт в Нагорном Карабахе мог закончиться еще в октябре этого года. В конце октября он уговорил президента Азербайджана Ильхама Алиева остановить наступление.

Об этом сообщает российское агентство "РИА Новости".

По словам Путина, конфликт могли завершить еще 19-20 октября. Тогда, как рассказал он, Алиев согласился остановить боевые действия с условием возвращения беженцев в город Шуша.

Однако, как подчеркнул российский президент, против этого решения выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Напомним, вечером 9 ноября стало известно о подписании соглашения между Арменией, Азербайджаном и Россией о завершении войны в Нагорном Карабахе. Соглашение также предусматривало ввод российских миротворцев в зону конфликта для мониторинга перемирия. Эта сделка фактически является капитуляцией Еревана.

14 ноября Армения и Азербайджан обменялись телами погибших в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе. Процесс обмена происходил при участии российских военнослужащих.

Источник

Путин, РФ, Карабах
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