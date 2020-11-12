Войти | Зарегистрироваться
12:41

пятница,
13 ноября
Онлайн
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Политика

70% населения планеты должны вакцинировать, чтобы преодолеть COVID-19 – ВОЗ

13.11.2020 / 11:46
Во Всемирной организации здравоохранения считают, что 70% населения планеты следует вакцинировать, чтобы преодолеть пандемию коронавируса COVID-19.

Об этом сообщил главный научный сотрудник ВОЗ Суммия Сваминатан и глава департамента ВОЗ по вакцинам и иммунизации Кейт О'Брайен

По словам Сваминатан, если вакцины против COVID-19, которые сейчас находятся на последней фазе исследования, будут успешными то - примерно 70% населения планеты надо вакцинировать, чтобы обеспечить окончании пандемии.

В то же время в ВОЗ надеются к 2021 году вакцинировать хотя бы 20% землян.

Сваминатан также отметила, что информация о 90% эффективности вакцины BioNTech - это лишь предварительные результаты, которые "требуют дополнительных данных", чтобы запустить вакцину в производство.

В ВОЗ считают, что сначала должны вакцинировать людей из группы риска и медработников.

Источник

вакцина, ВОЗ, COVID-19
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
13 ноября
12 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.