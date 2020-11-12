В Ереване прошли митинги с требованиями отставки Пашиняна

Об этом сообщают "Regnum", "Sputnik Армения"

Митингующие требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, так как они возмущены подписанием трёхстороннего заявления по Нагорному Карабаху.

Силовики оцепили площадь Свободы в центре города.

Одного полицейского избили протестующие. Правоохранители пытаются задержать лидеров протестов.

Несмотря на режим военного положения в Армении, оппозиция организовала митинг. Еще до начала акции силовики стали доставлять оппозиционных политиков в отделения, с момента начала акции полицейские приступили к массовым задержаниям участников протеста.

Сотрудники правоохранительных органов доставили с ереванской площади Свободы в отделения полиции по меньшей мере 129 граждан.

Лидер оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян, созывавший митинг в центре Еревана для протеста против совместного заявления по Карабаху, был задержан сотрудниками Службы национальной безопасности, сообщила депутат от фракции "Процветающая Армения" Ивета Тоноян.

Она отметила, что власти проводят арест Царукяна в очередной раз, "и не осознали, что не смогут задержать или арестовать три миллиона человек".

Тоноян уверена, что Николу Пашиняну не удастся переложить ответственность за подписания соглашения по Нагорному Карабаху на других.

Требование об отставке Пашиняна поддержали четыре парламентские партии Нагорного Карабаха, заявил депутат "Процветающей Армении" Микаел Мелкумян.

Напомним, армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что власти Армении вынуждены были подписать соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября, так как иначе мог бы возникнуть коллапс.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Якобы азербайджанские военные начали "контрнаступательную операцию" в ответ на провокации армян. Армения же заявила о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику со стороны Азербайджана.

8 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии азербайджанскими войсками города Шуша (арм. Шуши), одного из ключевых в Нагорном Карабахе, находящегося в нескольких километрах от столицы непризнанной НКР - Степанакерта. Армия обороны непризнанного Нагорного Карабаха утратила контроль над Шуши, а азербайджанские войска подошли на подступы к Степанакерту.

В ночь на 10 ноября президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян обнародовали трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Военнослужащие Азербайджана и Армении останавливаются на своих позициях, а российские миротворцы будут развернуты вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль "коридора" между ним и Арменией.

Недовольные решением Пашиняна по вопросу Карабаха захватили здание правительства Армении. Несколько десятков человек разгромили кабинет премьера и разграбили его жилую резиденцию.

Армянский президент Армен Саркисян возмутился тем, что соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе было подписано без консультаций с президентом - и он узнал о нем из СМИ.

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