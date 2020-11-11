Это скорее оккупанты - генерал Ходжес о "российских миротворцах" в Карабахе

Об этом он заявил на Львовском форуме по вопросам безопасности, который проходит 9-14 ноября в формате видеоконференций.

«Я всегда скептически отношусь к российским «миротворцам». Такого понятия вообще не существует. Они скорее оккупанты, которые когда-то пришли в Приднестровье, на Кавказ, в Южную Осетию», - сказал генерал, оценивая перспективы размещения российского контингента в Нагорном Карабахе.

Напомним, 9 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о подписании совместного с президентами России и Азербайджана заявления о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Согласно заявлению, Азербайджанская Республика и Республика Армения останавливаются на занятых ими позициях, вдоль линии столкновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, разворачивается миротворческий контингент.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев уточнял, что в Нагорном Карабахе будут размещены не только российские, но и турецкие миротворцы.

Минобороны РФ сообщило, что самолетами военно-транспортной авиации Ил-76 в Нагорный Карабах уже отправились 1960 военнослужащих, 470 единиц военной техники.

По информации волонтера InformNapalm, миротворцы, которых Россия отправила в Нагорный Карабах, ранее участвовали в попытке аннексии Крыма и в боевых действиях на Донбассе.

Армения и Азербайджан утром 27 сентября начали боевые действия в Нагорном Карабахе, взаимно обвинив друг друга в обстреле пограничных территорий и провоцировании насилия. Обе страны объявили военное положение и мобилизацию. Боевые действия привели к военным потерям с обеих сторон и многочисленным жертвам среди мирного населения.

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