Байден предупредил о "темной зиме" из-за COVID

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Байден после первой встречи с участниками экспертного совета, которые будут помогать переходной администрации готовить новый национальный план по противодействию коронавирусу

Прямая речь: "Для борьбы с этой пандемией необходимы смелые действия. Нам все еще предстоит очень темная зима".

Байден призвал американцев носить маски и придерживаться социальной дистанции.

В этот же день фармкомпания Pfizer заявила, что разрабатываемая ею вакцина от COVID-19 демонстрирует 90-процентную эффективность.

Байден при этом отметил, что вакцина, даже если и будет одобрена, то не будет широко доступна в ближайшие месяцы.

Напомним, по состоянию на 9 ноября количество случаев заражения коронавирусом в США превысило 10 миллионов.

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