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13:50
Байден предупредил о "темной зиме" из-за COVID
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12:48
Трамп анонсировал "большой прогресс и результаты" на следующей неделе
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18:14
Армения, Россия и Азербайджан договорились о прекращении войны в Нагорном Карабахе
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16:15
Одна из вакцин от COVID-19 показывает эффективность 90%
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11:15
Тихановская обратилась к режиму Лукашенко: будете отвечать за террор
- 13:50
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13:19
Инфляция в Украине в октябре выросла до 1%, в годовом измерении - до 2,6% - Госстат
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09:44
Из COVID-фонда уже использовали 39 миллиардов, из них на здравоохранение – 6,6 миллиарда
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10:54
Верховный суд не применил "антиколомойский" закон в деле против Приватбанка
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14:15
Аудит Госрезерва обнаружил миллионные убытки, только просроченных товаров выявлено на 300 млн грн
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12:21
Зеленский через СНБО ввел финансирование нацбезопасности на 270 миллиардов
- 13:19
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09:12
Япония официально объявила наследника престола
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05:54
В Николаеве заработала лаборатория по разработке нанотехнологий
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06:27
На таможнях и в миграционной службе разоблачили масштабную схему по подделке паспортов
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06:43
Мужчина открыл огонь и ранил двоих горожан на окраине Ивано-Франковска
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07:12
На Херсонщине открыли восстановленный музей-усадьбу Остапа Вишни
- 09:12
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09:01
Война в Карабахе: Азербайджан показал захват армянской воинской части
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09:18
В Киеве маршрутка на переходе сбила людей: есть погибшая и пострадавшие
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06:29
Масштабные пожары на Луганщине: три человека погибли, еще три госпитализированы. Открыты уголовные дела
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06:37
Расчленил пенсионера и выдавал себя за его внука: силовики раскрыли убийство в Киеве
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09:17
В Минске митинговали 100 тысяч лиц, в Беларуси сотня задержанных
- 09:01