Решение вопроса о статусе Нагорного Карабаха является главным для Армении - премьер

"Принципиальное значение имеет окончательное решение карабахского вопроса и статус Арцаха. Наша позиция не изменилась, и международное признание Арцаха становится приоритетом. Для этого сейчас есть более весомые доводы", - сказал Пашинян в своем обращении к народу 12 ноября.

По его словам, российские миротворцы в Карабахе обеспечивают безопасную и беспрепятственную связь Армении и Нагорного Карабаха через Лачинский коридор, "в том числе и на участке Шуши".

"Российские миротворцы обеспечивают безопасность границ, безопасность внутри этих границ. Жители Карабаха должны вернуться в свои дома, и мы все сделаем, чтобы по возможности быстро восстановить разрушения", - заявил Пашинян.

Он заявил, что подписывая трехстороннее соглашение с президентами Азербайджана и России о прекращении огня в Нагорном Карабахе и сдаче территорий, понимал, что ставит свою жизнь под угрозу, но пошел на риск ради спасения солдат.

"Когда создается ситуация, когда военнослужащий больше не может влиять на ситуацию, то не он должен погибать во имя родины, а родина должна идти на жертвы во имя солдата. С этим пониманием я подписал этот печально известный документ, понимая, что риск лично моей гибели высок, не только в политическом, но и физическом смысле. Но жизнь 25 тысяч солдат была важнее", - сказал Пашинян.

По его словам, в тылу уже не было боеспособных сил, которые могли бы повлиять на ситуацию в зоне боевых действий.

"Поэтому пришло время командующего, пришло время родины пойти на жертвы. С этим пониманием я подписал этот документ", - подчеркнул Пашинян.

Премьер-министр Армении заявил о возможности разблокирования региональных транспортных коридоров на фоне подписанного им с президентами Азербайджана и России соглашения по Карабаху.

"Разговоры о сдаче Мегри (город на юге Армении, на границе с Ираном - ИФ) не имеют ничего общего с действительностью. Речь идет о разблокировании региональных транспортных коридоров, в том числе из Нахичевана в Азербайджан", - сказал Пашинян.

По его словам, это значит, что должны быть разблокированы транспортные пути из Еревана через Нахичеван в Сюникскую областью на юге Армении, в том числе железнодорожное сообщение Армении с Ираном.

"Это может иметь значительное влияние на дальнейшее экономическое развитие Армении", - отметил Пашинян.

Беспорядки и протесты в Ереване начались в ночь на 10 ноября после того, как премьер Армении Никол Пашинян совместно с лидерами РФ и Азербайджана принял трехстороннее заявление о прекращении огня и переброске миротворцев в Нагорный Карабах, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану. В Армении это было воспринято как капитуляция. В среду широкомасштабные акции протеста прошли в Ереване с требованием отставки Пашиняна.

Накануне в армянских СМИ появилась информация о том, что семья Пашиняна улетела из Армении, а сам премьер-министр находится в американском посольстве.

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