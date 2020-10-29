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Написание новых минских договоренностей сопряжено с рисками, нужно искать решения внутри имеющихся соглашений – Кулеба

29.10.2020 / 13:43
Нужно искать решения внутри имеющихся минских договоренностей об урегулировании ситуации на Донбассе, написание новых договоренностей является очень рискованным путем и не является эффективным способом решения проблемы.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Если мы будем подходить к действующим минским договоренностям, как к чему-то высеченному в камне, тогда ничего никуда не взлетит, потому что реальность меняется. Нужно искать решения внутри имеющихся договоренностей. Написание новых договоренностей является очень рискованным путем и не является эффективным способом решения проблемы", - сказал министр в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, пока нет готовности стран "нормандского формата" идти в историю написания принципиально нового "Минска-3", а без этого надо быть сосредоточенными на выполнении "Минска-2".

"И о "Минске-1", и о "Минске-2" договаривались под давлением ситуации на фронте. Сейчас этого давления нет. Соответственно, есть два пути: либо мы сосредотачиваемся на поиске путей реализации того, что есть, или мы отвергаем то, что есть, и пишем что-то новое. Но здесь есть два момента. Во-первых, риски втягивания в нечто новое намного выше. Во-вторых, чтобы туда пойти, нужно желание всех сторон, а я не вижу пока готовности стран Нормандского формата идти в историю написания принципиально нового Минска-3. А без этого мы должны быть сосредоточены на выполнении Минска-2", - отметил Кулеба.

Министр подчеркнул, что фундаментальная проблема - не в том, что написано в минских договоренностях, а в том, что цель РФ в отношении Украины остается неизменной. "Цель РФ - максимальное ослабление Украины изнутри, и пока эта цель останется неизменной, можно иметь Минск-3,4,5,6, но они так же не будут выполняться", - указал он.

"Поэтому вместе с партнерами надо работать с Россией для того, чтобы скорректировать ее цель, и тогда все может заработать. Выполнить вторые минские договоренности на самом деле не так сложно, если только Россия согласится на то, чтобы они действительно были выполнены. Даже вопрос границы при желании можно решить, но для этого Россия должна конструктивно к этому подходить", - указал Кулеба.

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Минск, Кулеба
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