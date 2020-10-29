Ермак заявил, что участвовал во встрече Зеленского с главой МІ-6

Об этом он сказал в интервью изданию "Бабель".

В частности, по словам Ермака, «Зеркало недели» (издание, сообщавшее о встрече в офисе МИ-6 - ред.) написало неправду в той части, что глава ОП лично не был на той встрече. "Но не могу сказать больше, чем Президент", - отметил Ермак.

По его словам, одна из тем встречи касалась противодействия дезинформации.

"Сегодня назрела необходимость создать международный центр противодействия пропаганде. Украина готова выступить инициатором. Эта идея получила большую поддержку среди наших партнеров", - объяснил руководитель ОП.

В то же время на вопрос о распространении дезинформации через СМИ в Украине Ермак ответил, что принцип свободы слова в украинском государстве непоколебим.

«Когда переступают красные линии, это уже не журналистика, а информационное киллерство. Если говорим о контрпропаганде, мы говорим о внешних факторах и международном центре (противодействия пропаганде). А внутри страны у нас есть достаточная законодательная база и правоохранительные органы, которые должны реагировать на такие факты (дезинформации - ред.)», - сказал Ермак.

Ранее некоторые СМИ, в частности "Зеркало недели", сообщали, что во время визита в Великобританию 7-8 октября Зеленский в Лондоне провел закрытую встречу с новым главой Секретной разведывательной службы МИД Соединенного Королевства Ричардом Муром, на которой говорилось и об окружении главы Украинского государства . Отмечалось, что в этой встрече с украинской стороны, кроме Президента, принимал участие глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, но отсутствовали представители Офиса Президента.

Позже Зеленский подтвердил, что встречался с представителями Секретной службы разведки Великобритании, и заявил, что на ней речь шла о проблеме дезинформации и фейковых новостей.

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