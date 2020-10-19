Войти | Зарегистрироваться
13:32

понедельник,
19 октября
Онлайн
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Страна
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Предстоятель УПЦ обвенчал первого замглавы Офиса Президента

19.10.2020 / 13:15
Предстоятель УПЦ обвенчал первого замглавы Офиса Президента
Источник: Центр информации УПЦ
Во время Литургии, которую совершал в этот день Предстоятель, Сергей Трофимов прислуживал в качестве иподиакона

Блаженнейший Митрополит Онуфрий обвенчал Сергея и Анастасию Трофимовых в Свято-Пантелеимоновском монастыре Киева.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом первый заместитель главы Офиса Президента Украины написал в своем Телеграм.

«Вчера был долгий, но счастливый день. Мы с Настей стали мужем и женой – перед людьми и перед Богом. В этот день в Свято-Пантелеймоновском монастыре мы дали друг другу обет всегда быть вместе в радости и горе», - написал Сергей Трофимов.

Во время Литургии, которую совершал в этот день Предстоятель, Сергей Трофимов прислуживал в качестве иподиакона.

«Что касается вчерашней «волны»  в СМИ с моими фото в церкви, скажу только одно: не ищите черную кошку в темной комнате, не становитесь жертвой информационных манипуляций и тех, кто не разбирается в том, о чем пишет», – подчеркнул Сергей Трофимов.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
19 октября
18 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.