Предстоятель УПЦ обвенчал первого замглавы Офиса Президента

Блаженнейший Митрополит Онуфрий обвенчал Сергея и Анастасию Трофимовых в Свято-Пантелеимоновском монастыре Киева.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом первый заместитель главы Офиса Президента Украины написал в своем Телеграм.

«Вчера был долгий, но счастливый день. Мы с Настей стали мужем и женой – перед людьми и перед Богом. В этот день в Свято-Пантелеймоновском монастыре мы дали друг другу обет всегда быть вместе в радости и горе», - написал Сергей Трофимов.

Во время Литургии, которую совершал в этот день Предстоятель, Сергей Трофимов прислуживал в качестве иподиакона.

«Что касается вчерашней «волны» в СМИ с моими фото в церкви, скажу только одно: не ищите черную кошку в темной комнате, не становитесь жертвой информационных манипуляций и тех, кто не разбирается в том, о чем пишет», – подчеркнул Сергей Трофимов.