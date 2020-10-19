Войти | Зарегистрироваться
13:31

понедельник,
19 октября
Онлайн
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Страна
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Волыни активисты ПЦУ пытаются незаконно оформить на себя храм УПЦ

19.10.2020 / 13:10
На Волыни активисты ПЦУ пытаются незаконно оформить на себя храм УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Все документы, удостоверяющие право собственности религиозной общины УПЦ села Галиновка на храмовую постройку и приватизированный церковный участок земли, в полном порядке

В Волынской области сторонники Православной Церкви Украины опубликовали заведомо ложное объявление о признании недействительным якобы утраченного устава общины храма преподобного Сергия Радонежского.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на єпархія.укр, Владимир-Волынская епархия опровергла информацию о потере документов, опубликованное в газете «Волынь» от 13 октября 2020 года.

«К каким только грязным способам не прибегают представители новообразованной ПЦУ, чтобы завладеть храмами, которые на законных правах принадлежат религиозным общинам Украинской Православной Церкви! – говорится в сообщении. – Когда рейдерским натиском им не удается отвоевать храм, они пытаются "захватить" юридическое право на владение церковным сооружением со всем его имуществом. Тогда в ход идет бесстыдное вранье, которое тиражируется средствами массовой информации в тысячах экземпляров».

Как отметили во Владимир-Волынской епархии УПЦ, с помощью такого официального сообщения в прессе «тихие рейдеры» из ПЦУ надеются добиться выдачи нового устава, но уже на свою общину, «и таким образом вроде как юридически подтвердить свои права на храм».

В связи с этим епархия заявила: все документы, удостоверяющие право собственности религиозной общины Украинской Православной Церкви села Галиновка на храмовую постройку и приватизированный церковный участок земли, в полном порядке, устав никуда не исчезал. После выхода неправдивого объявления прихожане обратились в органы правозащиты.

«На что надеются представители ПЦУ? Может, на то, что, пока органы правозащиты, в которые сразу же обратились постоянные прихожане галиновской церкви, прочитав ложное объявление в газете "Волынь", будут разбираться, чей устав "правдивее", рейдерам, при поддержке сочувствующих чиновников, глядишь, и удастся присвоить храм в селе Галиновка? А как же тогда быть с Правдой? Ведь она неистребима. Она рано или поздно заявит о себе с полной силой», – подчеркнули в епархии УПЦ.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, ПЦУ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
19 октября
18 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.