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На Буковине пропал безвести наместник Крещатицкого монастыря

19.10.2020 / 13:20
На Буковине пропал безвести наместник Крещатицкого монастыря
Источник: Центр информации УПЦ
В монастыре рассказали, что нашли лодку, на которой плавал монах

В Черновицкой области пропал безвести наместник Иоанно-Богословского Крещатицкого мужского монастыря УПЦ архимандрит Серафим (Дудка).

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Нацполиции, архимандрит Серафим (Дудка) не вернулся с рыбной ловли на реке Днестр.

17 октября в полицию обратился родственник настоятеля. Он сообщил, что накануне отец Серафим отправился ловить рыбу на Днестр, но так и не вернулся.

В монастыре рассказали, что нашли лодку, на которой плавал монах.

Спасатели, полиция и добровольцы продолжают поиски пропавшего священника.

Любую известную информацию о местонахождении разыскиваемого просят срочно сообщить по спецлинии «102».

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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