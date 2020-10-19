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Финальные дебаты Трампа и Байдена: кандидаты в президенты обсудят 6 блоков вопросов

19.10.2020 / 13:12
Накануне финальных публичных телевизионных дебатов кандидатов в президенты США Комиссия по президентским дебатам опубликовала шесть блоков вопросов, которые обсудят политики.

Об этом сообщает The Commission on Presidential Debates (CPD)

В четверг, 22 октября, в городе Нэшвилл, штат Теннесси должны состояться дебаты между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Джо Байденом. Регламент встречи - 90 минут.

22 октября запланировано обсуждение следующих тем:

COVID-19
Расовые отношения в США
Семья
Климатические изменения
Национальная безопасность
Лидерство
На первой встрече кандидатов, которая была мало похожа на дебаты, к обсуждению были предложены такие темы:

Прошлое Трампа / Байдена
Верховный Суд
Пандемия COVID-19
Расовые протесты и насилие в городах
Честность предстоящих выборов
Экономика

Напомним, выборы президента США запланированы на 3 ноября.

Источник

США, дебаты
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