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В Китае приняли закон для контроля за экспортом продукции, имеющей отношение к нацбезопасности

19.10.2020 / 14:46
Постоянный комитет всекитайского собрания народных представителей в целях защиты национальной безопасности КНР накануне одобрил закон, который вводит усиленный контроль за экспортом товаров двойного назначения.

Об этом сообщает 18 октября агентство Associated press (AP).

Закон вступит в силу 1 декабря. Он будет применяться ко всем компаниям в Китае, ко всей продукции гражданского и военного назначения, товарам, технологиям и услугам, которые могут касаться обеспечения национальной безопасности страны. При этом список подобных товаров власти пообещали обнародовать позднее "в установленные сроки".

Кроме этого, данный закон дает право Китаю принимать "ответные меры" против стран, которые злоупотребляют механизмами экспортного контроля против Китая и угрожают его безопасности и интересам.

Компаниям и лицам, в том числе иностранным, которые нарушают положения этого закона, устанавливающего новые правила экспортного контроля КНР, могут грозить уголовные обвинения и штрафы. Так, в случае экспорта какого-либо особого товара без разрешения нарушитель может получить штраф в размере более $754 тыс. или в 20 раз больше, чем коммерческая ценность нелегальной торговой операции.

AP отмечает, что этот закон должен стать еще одним инструментом властей КНР в их экономическом и технологическом противостоянии с США.

Источник

контроль, нацбезопасность, Китай
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