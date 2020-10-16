Россия вышла из консультаций по MH17 с Нидерландами и Австралией

Об этом свидетельствует заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации

В июле Нидерланды подали в ЕСПЧ межгосударственную жалобу против России в связи с крушением в июле 2014 года пассажирского самолета Боинг-777 "Малайзийских авиалиний" над Донбассом.

МИД РФ расценивает этот шаг "как очередной удар по российско-нидерландским отношениям и демонстрацию Гаагой твердого намерения вопреки здравому смыслу продолжить порочный путь одностороннего возложения ответственности за случившееся в небе над Донбассом на Россию".

По утверждению российских дипломатов, Нидерланды сделали все, чтобы обвинить Россию, "с самого первого дня придерживались единственной версии произошедшего и продвигали ее как в рамках технического расследования Совета по вопросам безопасности Нидерландов, так и уголовного, которое проводится Совместной следственной группой".

При этом РФ, по утверждению ведомства СЕргея Лаврова, желала полного и независимого расследования , "была открыта для контактов со следствием, предлагала всестороннее содействие, передала существенный объем ценных материалов, проливающих свет на произошедшее и опровергающих многие "выводы" следствия".

Дословно МИД РФ: "Когда мы в 2018 г.оду согласились на проведение трехсторонних консультаций с Австралией и Нидерландами по всему комплексу вопросов, связанных с обстоятельствами крушения рейса МН17, то исходили из того, что такие консультации будут способствовать установлению с опорой на факты истинных причин авиакатастрофы рейса МН17.

Однако, по всей видимости, Австралия и Нидерланды и не стремились разобраться в том, что в действительности произошло летом 2014 года, а были нацелены лишь на то, чтобы добиться от России признания вины и получения компенсаций для родственников погибших.

В конечном итоге, не дожидаясь даже промежуточных итогов консультаций, а прошло всего три раунда, Гаага выбрала другой путь, подав межгосударственную жалобу против России в ЕСПЧ.

Подобные недружественные действия Нидерландов лишают смысла продолжение трехсторонних консультаций и наше участие в них. Ответственность за срыв трехсторонних консультаций, таким образом, полностью лежит на официальной Гааге".

В МИД РФ заявляют, что уже в других форматах будут продолжать "взаимодействие с компетентными органами Нидерландов, в том числе в деле исследования вопроса о незакрытии Украиной своего воздушного пространства для полетов гражданских самолетов над зоной вооруженного конфликта над Донбассом".

Напомним, 17 июля 2014 года Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам - ​​Куала-Лумпур, был сбит над контролируемой пророссийскими сепаратистами территории украинского Донбасса. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту.

Следствие установило, что самолет над Донбассом сбили ракетой из "Бука" российской бригады из Курска. Объединенная следственная группа (JIT) по расследованию катастрофы самолета рейса MH17 имеет свидетеля, который видел, как ракету запустили по малайзийскому "Боингу".

3 февраля 2020 года прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам и вызвала их для следственных действий. Речь идет о Сергее Дубинском (позывной "Хмурый"), Игоре Гиркине (позывной "Стрелок"), Олеге Пулатове (позывной "Гюрза"), Леониде Харченко (позывной "Крот").

Украинский МИД заявлял, что Украина принимает меры в рамках процесса в Международном суде ООН для привлечения РФ к ответственности за нарушение своих обязательств по Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, что привело к сбитию МН17.

К 6-й годовщине катастрофы самолета рейса MH17 в небе над Донбассом ЕС выразил поддержку всем усилиям по установлению истины и призвал РФ признать свою ответственность, а посольство США в Украине призвало Россию сотрудничать со следствием для привлечения к ответственности виновных в сбитии самолета.

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