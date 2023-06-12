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Родичі загиблих літака рейсу MH17 влаштували акцію протесту навпроти посольства рф у Гаазі

12.06.2023 / 10:12
У Гаазі родичі загиблих літака рейсу MH17 влаштували акцію протесту.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Гаазі, навпроти посольства рф у Гаазі вони поставили 298 білих стільців, які символізують жертв трагедії MH17.

Серед загиблих на борту літака було 196 громадян Нідерландів.

Окрім рідних загиблих, до акції долучилися прості перехожі. Хвилиною мовчання всі присутні вшанували пам’ять загиблих.

Нагадаємо, Спільна слідча група (JIT) з розслідування щодо збиття літака рейсу MH17 у липні 2014 року в небі над Донеччиною дійшла висновку, що “є вагомі ознаки того, що президент росії приймав рішення щодо постачання тяжкого озброєння бойовикам “ДНР”.

У JIT також підкреслили, що MH17 збив російський “Бук”.

Під час пресконференції 8 лютого 2023 року журналістам представили аудіофайли, в яких росіяни говорять про те, що всі рішення щодо постачання “Буків” на територію України приймає найвище керівництво, тобто путін, а також аудіо розмови путіна та ігоря плотницького, лідера проросійських сепаратистів на сході України.

Спільна слідча група (JIT) повідомила, що, попри те, що було виявлено багато нової інформації про різних причетних осіб до збиття літака рейсу MH17, докази наразі недостатньо конкретні, щоб призвести до нових судових переслідувань.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи на тимчасово окупованій частині Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Гаага, MH17
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