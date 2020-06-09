Дело МН17: заместитель генпрокурора рассказал, чем займется суд на этом этапе

Об этом он сказал 8 июня в комментарии в Гааге.

"По предварительной информации прокуратуры Нидерландов, в этом блоке слушаний, который продлится до 3 июля, запланированы коммуникации между сторонами. Прокуроры в этот раз сделают некоторые предварительные выводы, покажут ряд визуализаций, разъясняющих детали расследования. Но хочу обратить внимание, что прокуроры на этом этапе все же не предоставлять подробно все доказательства в суде", - сказал Мамедов.

Он также подчеркнул, что карантинные меры внесли свои коррективы в процесс слушаний, но суд все же идет в предварительно запланированном графике.

"Уверен, день за днем ​​мы приближаемся к ответу на вопрос кто виноват. В то же время и мы на национальном уровне, и в рамках Международной совместной следственной группы (JIT), будем продолжать расследование, чтобы все виновные в трагедии понесли ответственность", - подчеркнул он.

Напомним, в судебном комплексе "Схипхол" в Нидерландах 8 июня началось четвёртое судебное заседание по делу о сбитом в 2014 году самолете рейса МН17.

В связи с распространением коронавируса количество людей, которые могут находиться в суде, ограничено.

В зале присутствовали судьи, нидерландские прокуроры, родственники погибших и журналисты. Также присутствовала защита одного из подозреваемых - подполковника-спецназовца ГРУ РФ Олега Пулатова, который изъявил желание участвовать в судебном процессе по делу МН17. Интересы Пулатова представляют адвокаты Сабина тен Дуссхате и Баудевейн ван Эйк с нидерландской юридической фирмы Sjöcrona Van Stigt. Двое голландских адвокатов сотрудничают с российской коллегой Еленой Кутьиной, которой в зале суда нет.

В марте этого года Окружной суд Гааги начал рассмотрение дела о крушении самолета рейса МН17 в небе над Донбассом. Из-за коронавируса судебные заседания состоялись лишь 9, 10 и 23 марта.

19 июня 2019 года Международная совместная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению "Бука". Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на момент сбивания самолета полковник ГРУ генштаба вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский, подполковник-спецназовец ГРУ Олег Пулатов (все - граждане РФ), гражданин Украины Леонид Харченко, воевавший на стороне "ДНР".

Пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа сообщила, что самолет рейса MH17 был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит пятьдесят третьей зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

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