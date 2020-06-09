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В детсаду под Киевом произошла вспышка коронавируса

09.06.2020 / 11:46
В городе Бровары, что под Киевом, в детском саду "Калинка" обнаружили COVID у 9 детей и 4 взрослых.

Об этом сообщил мэр города Игорь Сапожко в Facebook

Прямая речь: "Оперативная информация по ситуации в ДУЗ "Калинка". Хочу проинформировать, что утром в субботу были отобраны образцы для проведения ПЦР-анализа у всех работников заведения и детей, контактировавших с воспитательницей, которая заболела коронавирусом. По результатам исследования тесты на COVID-19 у 9 детей и 3 взрослых оказались положительными".

По словам городского головы, двое детей госпитализированы в детскую областную больницу в городе Боярка, другие заболевшие лечатся амбулаторно.

Детсад "Калинка" закрыт на обсервацию, все работники заведения и родители воспитанников, которые с 1 июня посещали садик, находятся на самоизоляции под контролем семейных врачей.

Источник

детсад, коронавирус, Бровары
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