В Украине утвердили новые карантинные меры в детсадах: что изменилось

Об этом сообщает Минздрав.

Правила для персонала

Воспитателей и других работников будут допускать в детский сад после замера температуры и при условии наличия защитной маски.

Маски могут не использоваться во время занятий в группах, но при перемещении между помещениями обязательно надевать маску. Все сотрудники при общении между собой должны быть в масках.

Если у сотрудника температура тела выше +37,2 или есть признаки ОРВИ, то он не допускается к работе. Если температура повысилась или признаки ОРВИ появились еще дома, то сотрудник не выходит на работу.

Правила для детей

Бесконтактный температурный скриниг теперь проводится только при входе. Если есть признаки ОРВИ или температура тела выше +37,2, то при отсутствии родителей детей нужно изолировать в специальном помещении, срочно уведомить родителей и принять согласованное решение о дальнейшей помощи ребенку.

Утром ребенка принимает и передает в конце дня воспитатель на территории детского сада, но не в его помещениях. При плохой погоде этот процесс должен проводиться в приемных помещениях или раздевалках, родители обязательно должны быть в масках.

Все меры - термометрия, обработка или мытье рук - проводятся в игровой форме и по личному примеру педагогического работника.

На время карантина запрещено:

использование мягких игрушек

проведение родительских собраний (дистанционные разрешены)

пребывание в помещениях детсада в уличной обуви

ограничено проведение совещаний или сборов

Кроме того, необходимо следить за соблюдением правил личной гигиены, в том числе с наличием антисептиков на входе в детский сад. Перед открытием помещение необходимо проветрить в течение 15 минут, а комнаты должны поочередно проветриваться в течение дня при отсутствии детей.

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